Запиши выражение и найди его значение уменьшаемое является произведением чисел 7 и 8,вычитаемое- частным чисел 54 и 6 помогите решить
Математика
Запиши выражение и найди его значение уменьшаемое является произведением чисел 7 и 8,вычитаемое- частным чисел 54 и 6 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56 - 9 = 47. вот. нормально?
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