Запиши выражение и найди его значение уменьшаемое является произведением чисел 7 и 8,вычитаемое- частным чисел 54 и 6 помогите решить

Математика
Запиши выражение и найди его значение уменьшаемое является произведением чисел 7 и 8,вычитаемое- частным чисел 54 и 6 помогите решить
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56 - 9 = 47. вот. нормально?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
На каком этапе выполнения проекта производится анализ прототипов проектного изд??лия и выбор оптимального варианта этого изделия
Ответить
Физика
Пасажирский поезд двигается ровномерно за 20 мин,.прошол путь 30км,Какова скорость ??оезда?
Ответить
Английский язык
Заполните таблицу по английскому 3 класс
Ответить
Математика
Скорость маторной лодки по течению реки равна 21 челая 3/20 км/ч а против течения-16 челых7/20 км /ч найдите скорость течения реки (/-дробная черта)
Ответить
Литература
Какой жанр у сказки ашик-кериб?
Ответить