Запиши выражение и найди его значение уменьшаемое является произведением чисел 7 и 8,вычитаемое- частным чисел 54 и 6 помогите решить

Математика

Запиши выражение и найди его значение уменьшаемое является произведением чисел 7 и 8,вычитаемое- частным чисел 54 и 6 помогите решить

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