Какой жанр у сказки ашик-кериб?
Литература
Какой жанр у сказки ашик-кериб?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка, дастан, эпос.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В первой палатке двести шестьдесят семь яиц, что на пятьдесят девять яиц больше,чем во второй.Сколько яиц в...
Информатика
Книга по биологии состоит из 180 страниц. На каждой странице 60 строк. В каждой строк?? 45 символов. Определить информационный объём текста. Информ...
Русский язык