Какой жанр у сказки ашик-кериб?

Литература
Какой жанр у сказки ашик-кериб?
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Автор: Гость
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Гость:
Сказка, дастан, эпос.
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