Помогите 2, 4 и 6 все чётко разложите пожалуйста заранее спасибо
Информатика
Помогите 2, 4 и 6 все чётко разложите пожалуйста заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) дается 16 бит. Первый бит если 0 то число положительное, если 1 тогда число отрицательное, остальные 15 бит само число) 4) 63=00111111 (подели столбиком 63 на 2 пока не получится 0) 6) 443=100100011 (9 цифр) 101010=00101010 (8 цифр) 256=100000000 (9 цифр) Подходит только второе число
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