.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В первой палатке двести шестьдесят семь яиц, что на пятьдесят девять яиц больше,чем во второй.Сколько яиц в двух палатах?
Математика
.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В первой палатке двести шестьдесят семь яиц, что на пятьдесят девять яиц больше,чем во второй.Сколько яиц в двух палатах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
276-59=217(шт) Ответ:217 яиц в двух палатах
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