.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В первой палатке двести шестьдесят семь яиц, что на пятьдесят девять яиц больше,чем во второй.Сколько яиц в двух палатах?

Математика

.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В первой палатке двести шестьдесят семь яиц, что на пятьдесят девять яиц больше,чем во второй.Сколько яиц в двух палатах?

Автор: Гость