Пасажирский поезд двигается ровномерно за 20 мин,.прошол путь 30км,Какова скорость ??оезда?

Физика
Пасажирский поезд двигается ровномерно за 20 мин,.прошол путь 30км,Какова скорость ??оезда?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30 км пройдены за 1/3 часа, значит за час он пройдёт втрое больше, т.е. 90 км. 90 км/час
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