Заполните таблицу по английскому 3 класс
Английский язык
Заполните таблицу по английскому 3 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая строчка hunt ducks play pirates вторая строчка rides a horse talks to his parrot третья строчка fishes четвертая строчка count the money так как это время Present Simple то если речь идет о единственном числе (the tsar) то добавляется к глаголу окончание "s" или "es", если множественное число (the tsar and his friends и the tsar and the tsarina) то окончания у глагола не будет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость маторной лодки по течению реки равна 21 челая 3/20 км/ч а против течения-16 челых7/20 км /ч найдите скорость течения реки (/-дробная черта)
Литература
Математика
.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. В первой палатке двести шестьдесят семь яиц, что на пятьдесят девять яиц больше,чем во второй.Сколько яиц в...