На каком этапе выполнения проекта производится анализ прототипов проектного изд??лия и выбор оптимального варианта этого изделия

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Процесс проектирования представляет собой последовательное выполнение операций от исходной (получения заказа на разработку) до дизайнерского проекта.Основным фактором, который определяет процесс проектиро­вания, является цель проекта. От нее зависит содержание и направление работы художника-конструктора, применяемые в процессе работы методы и сред­ства. В качестве цели проекта выступают свойства и функции изделий, необходимые обществу. Художнику-конструктору необ­ходимо спроектировать вещь та­кой, чтобы по полезности она превосходила свои аналоги. Процесс проектирования име­ет организационные формы. Он расчленяется на этапы, для каж­дого из которых ставятся свои задачи. Результаты этапов оформляются соответствующей нормативной документацией и материалами.В соответствии с ГОСТ 2.103—68 «ЕСКД. Стадии раз­работки» установлено пять ос­новных стадий проектирования промышленных изделий. Всем стадиям инженерного проекти­рования соответствуют опреде­ленные этапы художественного конструирования, которые вме­сте образуют единый процесс со­здания промышленных изделий.При инженерном или техни­ческом проектировании разра­батывается материальная основа изделия, а при художественном конструировании эта основа на­деляется удобством пользова­ния и красотой. Имея другие за­дачи, оно, таким образом, отли­чается от инженерного проекти­рования. Участие художника-конструктора в проектировании особенно важно в начале работы — на этапах предпроектного анализа и разработки художественно-конструкторских предложений, т. е. когда рождаются идея и за­мысел будущего изделия. На по­следующих этапах замысел раз­вивается и реально воплощает­ся в проекте.1-й этап. Предварительный анализ и разработка технического зада­ния. Особенностью метода худо­жественного конструирования является системный поиск реше­ния, когда процесс проектирова­ния начинается задолго до по­явления чертежей. На первом этапе определяются требования, связанные с функционировани­ем изделия, и устанавливаются общие требования технической эстетики, которые всегда обес­печивают комплексный подход к проектируемому изделию.Разработка технического зада­ния включает предварительный анализ, при котором ведется сбор информации о целях проек­та, устанавливаются материаль­но-технические возможности предприятий, которые будут вы­пускать проектируемое изделие, определяется потребность в нем и сфера потребления, характер спроса и сбыта, комплекс техно­логических требований, место изделия в коплексе функцио­нально связанных с ним вещей, перспективы развития техники и технологии производства и другие вопросы социально-эко­номического характера.