На каком этапе выполнения проекта производится анализ прототипов проектного изд??лия и выбор оптимального варианта этого изделия
Технология
На каком этапе выполнения проекта производится анализ прототипов проектного изд??лия и выбор оптимального варианта этого изделия
Ответ(ы) на вопрос:
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Процесс проектирования представляет собой последовательное выполнение операций от исходной (получения заказа на разработку) до дизайнерского проекта.Основным фактором, который определяет процесс проектирования, является цель проекта. От нее зависит содержание и направление работы художника-конструктора, применяемые в процессе работы методы и средства. В качестве цели проекта выступают свойства и функции изделий, необходимые обществу. Художнику-конструктору необходимо спроектировать вещь такой, чтобы по полезности она превосходила свои аналоги. Процесс проектирования имеет организационные формы. Он расчленяется на этапы, для каждого из которых ставятся свои задачи. Результаты этапов оформляются соответствующей нормативной документацией и материалами.В соответствии с ГОСТ 2.103—68 «ЕСКД. Стадии разработки» установлено пять основных стадий проектирования промышленных изделий. Всем стадиям инженерного проектирования соответствуют определенные этапы художественного конструирования, которые вместе образуют единый процесс создания промышленных изделий.При инженерном или техническом проектировании разрабатывается материальная основа изделия, а при художественном конструировании эта основа наделяется удобством пользования и красотой. Имея другие задачи, оно, таким образом, отличается от инженерного проектирования. Участие художника-конструктора в проектировании особенно важно в начале работы — на этапах предпроектного анализа и разработки художественно-конструкторских предложений, т. е. когда рождаются идея и замысел будущего изделия. На последующих этапах замысел развивается и реально воплощается в проекте.1-й этап. Предварительный анализ и разработка технического задания. Особенностью метода художественного конструирования является системный поиск решения, когда процесс проектирования начинается задолго до появления чертежей. На первом этапе определяются требования, связанные с функционированием изделия, и устанавливаются общие требования технической эстетики, которые всегда обеспечивают комплексный подход к проектируемому изделию.Разработка технического задания включает предварительный анализ, при котором ведется сбор информации о целях проекта, устанавливаются материально-технические возможности предприятий, которые будут выпускать проектируемое изделие, определяется потребность в нем и сфера потребления, характер спроса и сбыта, комплекс технологических требований, место изделия в коплексе функционально связанных с ним вещей, перспективы развития техники и технологии производства и другие вопросы социально-экономического характера.
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