Помогите по англ яз второе задание пожалуйста

Английский язык
Помогите по англ яз второе задание пожалуйста
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Гость:
2) The London Zoo 3) The London Eye 4) Buckingham Palace
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