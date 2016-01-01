Как произошло слово Австралия?Можете кратко объяснить.
География
Как произошло слово Австралия?Можете кратко объяснить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название «Австралия» было официально принято в 1817 году британским губернатором колонии Новый Южный Уэльс. Придумали его раньше, в 1814 году. Этимологически оно происходит от латинского выражения terra australis incognita («неизведанная южная земля»)
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