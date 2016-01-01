Найти нок(322,68)найти нод(2016,2020)

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322=2*7*23 68=2*2*17 Чтобы найти НОК нужно множители,которые нет среди множителей бОльшего числа, перемножить с множителями этого (бОльшего числа), в данном случае: 2*7*23*2*17=10948 НОК (322;68) 10948 2016=2*2*2*2*2*3*3*7 2020=2*2*5*101 Чтобы найти НОК нужно перемножить только ОБЩИЕ множители: 2*2=4 НОД (2016; 2020) 4