Как проверить слова атом и расщепить?

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Как проверить слова атом и расщепить?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Расщепить-щепка а атом не проверяется его надо запомнить
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