Как проверить слово вспашете в неопределеной форме
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Как проверить слово вспашете в неопределеной форме
Ответ(ы):
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Вспахать Правильное написание: - вспахать- Ударение и разные формы слова: вспаха´ть, вспашу´, вспа´шет
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