Как проверить слово вспашете в неопределеной форме

Русский язык
Как проверить слово вспашете в неопределеной форме
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вспахать Правильное написание: - вспахать- Ударение и разные формы слова:  вспаха´ть, вспашу´, вспа´шет
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