Как проверить в корне безударную гласную? Приведи примеры.
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Как проверить в корне безударную гласную? Приведи примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для того, что выяснить, как же пишется безударная гласная в корне, необходимо подобрать проверочное слово. Это такое слово, в котором неясная по написанию гласная будет под ударением. Например, к слову "летать" проверочным будет слово "перелет", где четко слышно "е" в корне. Или к слову "наслаждение" проверочным будет слово "сладость" (здесь ясно слышится звук "а").
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