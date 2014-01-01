Как расчитать сколько нужно деняг на линодиум, если длина комнаты - 5м, а ширина 2,5м. цена квадратного метра линолиума стоит 600руб. сколько нужно деняг, чтоб купить 5 метров линолиума
Математика
Как расчитать сколько нужно деняг на линодиум, если длина комнаты - 5м, а ширина 2,5м. цена квадратного метра линолиума стоит 600руб. сколько нужно деняг, чтоб купить 5 метров линолиума
Ответ(ы):
Гость:
1) Определяем площадь комнаты 2.5*5=12.5м² 2) Сколько стоит линолеум 600*12,5=7500 руб 7500 рублей нужно для того чтобы купить линолеума 12,5 м² а для расчета 5 погонных метров, нужны размеры линолеума, т,его ширина
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