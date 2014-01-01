Как расчитать сколько нужно деняг на линодиум, если длина комнаты - 5м, а ширина 2,5м. цена квадратного метра линолиума стоит 600руб. сколько нужно деняг, чтоб купить 5 метров линолиума

Математика

Как расчитать сколько нужно деняг на линодиум, если длина комнаты - 5м, а ширина 2,5м. цена квадратного метра линолиума стоит 600руб. сколько нужно деняг, чтоб купить 5 метров линолиума

Автор: Гость