Как расположены формы рельефа Африки и Южной Америки

География
Как расположены формы рельефа Африки и Южной Америки
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