У человека вьющиеся волосы доминируютнад прямыми, нормальная пигментация домини??ует над альбенизмом. Определите вероятность появления ребенка альбиноса с вьющимися волосами,если у отца и матери - вьющиеся волосы и нормальная п...

Биология

У человека вьющиеся волосы доминируютнад прямыми, нормальная пигментация домини??ует над альбенизмом. Определите вероятность появления ребенка альбиноса с вьющимися волосами,если у отца и матери - вьющиеся волосы и нормальная пигментация, но они гетерозиготны по этим признакам

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