Допоните предложения Я как гражданин России должна хорошо учиться и .......
Обществознание
Допоните предложения Я как гражданин России должна хорошо учиться и .......
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Гость:
И не нарушать законы и правила
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