Как распределяются функции между левым и правым полушариями большого мозга?
Биология
Как распределяются функции между левым и правым полушариями большого мозга?
Ответ(ы) на вопрос:
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Мозг (Brain) имеет два полушария: левое и правое. Правое полушарие («бессознательное» – это от рождения) отвечает за Чувства, проявляющиеся как: -Рефлексы. -Инстинкты. -Эмоции. -Талант. -Генетическая память. -Триединая задача: 1) борьба с голодом-холодом, 2) репродуктивная функция, 3) «медные трубы») . Левое полушарие («Я и сверх Я» – это приобретенное в период жизни) отвечает за Знания (в т. ч. речь, язык) . Память (не путать с генетической) в форме нейронов связывает оба полушария в единую систему. Неокортекс (от нео.. . и лат. cortex кора, скорлупа) , новая кора, неопаллиум, осн. часть коры больших полушарий головного мозга. Н. осуществляет высший уровень координации работы мозга и формирования сложных форм поведения. Алкоголь и никотин нейтрализуют неопаллиум, что приводит к слабоумию. ) Нибс описал различия в способах обработки информ. левым и правым полушарием. Левополушарный способ обработки информ. представляет собой сукцессивный (последовательный) логический анализ, тогда как для правополушарного способа более характерен симультанный синтез информ. Обзорная публикация М. Д. Лезака, в к-рой представлены рез-ты ряда исслед. , свидетельствует, что с Л. г. м. могут быть связаны и нек-рые различия в эмоциональном функционировании, что находит свое подтверждение в различных паттернах эмоциональных реакций при унилатеральном — право- или левостороннем — повреждении мозга. Даже у пациентов с расщепленным мозгом к функциям, обычно представленным в одном полушарии, др. полушарие может получить доступ благодаря использованию механизмов периферической НС. Газзанига и его коллеги назвали этот процесс «обменом репликами» . Вот один из примеров: стимул, предъявляемый правому полушарию, вызывает определенную эмоциональную реакцию, к-рая интерпретируется левым полушарием т. о. , что чел. оказывается способным к соответствующей вербальной реакции. Следовательно, информ. может передаваться от одного полушария через проводящие пути периферической НС др. полушарию, даже когда непосредственная межполушарная связь через мозолистое тело невозможна. Асимметрия полушарий головного мозга.
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