Как рационально распределять свое свободное время? обществознание 5 класс

Гость: Гость:

Что-бы рационально распределить своем время,надо взять листик и написать на нем свой распорядок дня,когда будешь кушать,делать уроки или играть в игры,желательно носить или повешать эту бумажечку перед глазами и постоянно смотреть на нее,чтобы быстрее запомнить и выработать привычку повторять это каждый день!