Как рационально распределять свое свободное время? обществознание 5 класс

Обществознание
Как рационально распределять свое свободное время? обществознание 5 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что-бы рационально распределить своем время,надо взять листик и написать на нем свой распорядок дня,когда будешь кушать,делать уроки или играть в игры,желательно носить или повешать эту бумажечку перед глазами и постоянно смотреть на нее,чтобы быстрее запомнить и выработать привычку повторять это каждый день!
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