Как разобрать слово звёзды по членом предложения

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Как разобрать слово звёзды по членом предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Звезд-корень,ы-окончание (Может морфемный разбор??? )
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