Укажите слово с ошибкой 1)матсросский 2)гостинная 3)красно-белый 4)древнерусский
Русский язык
Укажите слово с ошибкой 1)матсросский 2)гостинная 3)красно-белый 4)древнерусский
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