Срочно морфологический разбор слова морские УМОЛЯЮ

Русский язык
Срочно морфологический разбор слова морские УМОЛЯЮ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Начальная форма: МОРСКОЙ Часть речи: прилагательное Грамматика: именительный падеж, множественное число, неодушевленное, одушевленное Формы: морской, морского, морскому, морским, морском, морская, морскую, морскою, морское, морские, морских, морскими
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