Как развивались отношения между Дубровским и Машей после сцены в лесу
Литература
Как развивались отношения между Дубровским и Машей после сцены в лесу
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Однажды Дубровский назначил Маше встречу в саду. Там он объяснился ей в своих чувствах, раскрыл свое настоящее имя и сказал, что вынужден ее оставить. Причина, по которой Дубровский был вынужден покинуть Машу, заключалась в том, что он ограбил в доме Троекурова одного из своих главных врагов, который рассказал обо всем Кирилле Петровичу Троекурову. Уходя, Дубровский сказал Маше, что если что-нибудь случится, он придет к ней на помощь. И случилось: Троекуров нашел Маше мужа – старого князя Верейского. Маша не хотела замужества, и в этот же день Дубровский прислал ей письмо. Они встретились на том же самом месте, где и расстались. Дубровский был в курсе дела, и они наперекор всему решили пожениться. Влюбленные договорились, что если что-то случится, пусть Маша положит кольцо в дупло старого дуба. И этот момент наступил. Находясь под домашним арестом, через своего брата Сашу Маша послала Дубровскому сигнал о помощи. Из дупла кольцо забрал мальчик, один из людей Дубровского. С этим мальчиком произошел некоторый конфуз, и он попался Троекурову. Правда, спустя некоторое время его отпустили. Настало время свадьбы Маши с князем Верейским, но Дубровский не появлялся. Вот уже был произведен обряд бракосочетания. И что? За Машей никто не приехал. Маша вместе с новоиспеченным мужем села в карету, и вдруг на них напали люди Дубровского. Дубровский предлагал Маше свободу, но Маша повела себя странным образом. Она отказала ему, сказав, что он опоздал и она уже жена князя Верейского. Хотя Маша очень любила Дубровского, она была человеком верующим – и как Богом велено, пусть так и будет. В общем, Маша осталась с князем, а Дубровский спустя время скрылся за границу. Стало тише, но кто знает, что бы было, если бы Дубровский не опоздал…Но все. Поздно.
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