Как развлекался Троекуров

Гость: Гость:

Охота с собаками, пирушки с соседями, и иногда любил случайного человека запихнуть в комнату с медведем, привязанным так, что он не мог дотянуться только в один угол комнаты. Запертый человек трясся от страха в этом углу, а Троекуров ржал над ним. Читал 30 лет назад, а до сих пор помню.