Подготовься выразительно прочитать отрывок из произведения К. И. Чуковского. Знакомо ли оно тебе? Засмеялися кастрюли, Самовару подмигнули: «Ну, Федора, так и быть, Рады мы тебе простить!» Полетели, зазвенели Да к Федоре ...

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Подготовься выразительно прочитать отрывок из произведения К. И. Чуковского. Знакомо ли оно тебе? Засмеялися кастрюли, Самовару подмигнули: «Ну, Федора, так и быть, Рады мы тебе простить!» Полетели, зазвенели Да к Федоре прямо в печь! Стали жарить, стали печь — Будут, будут у Федоры И блины и пироги! запиши вторую часть отрывка. над глаголами укажи неопределённую форму или форму времени. подчеркни орфограммы. почему в тексте выделено слово печь? это одно слово или два разных? объясни роль мягкого знака в этих словах.

Автор: Гость