Подготовься выразительно прочитать отрывок из произведения К. И. Чуковского. Знакомо ли оно тебе? Засмеялися кастрюли, Самовару подмигнули: «Ну, Федора, так и быть, Рады мы тебе простить!» Полетели, зазвенели Да к Федоре ...
Математика
Подготовься выразительно прочитать отрывок из произведения К. И. Чуковского. Знакомо ли оно тебе? Засмеялися кастрюли, Самовару подмигнули: «Ну, Федора, так и быть, Рады мы тебе простить!» Полетели, зазвенели Да к Федоре прямо в печь! Стали жарить, стали печь — Будут, будут у Федоры И блины и пироги! запиши вторую часть отрывка. над глаголами укажи неопределённую форму или форму времени. подчеркни орфограммы. почему в тексте выделено слово печь? это одно слово или два разных? объясни роль мягкого знака в этих словах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полетели,зазвенели(что сделали) - наст.время жарить,печь(что делать) -неопред.форма будут(что сделают) - будущ.вр .стали (что сделали) - наст.вр. печь - имя сущ.(что?) 3 склонения женск.род (пишется ь после шипящей) печь - глагол (что делать?) неопред форма на конце ь
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