Как решить это показательное уравнение? (2\9)^4x+3=4.5^x-6
Алгебра
Как решить это показательное уравнение? (2\9)^4x+3=4.5^x-6
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