Как решить эту задачу та что 144

Математика
Как решить эту задачу та что 144
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110+35=145 первое действие. 145+15=160 второе действие. 110+145+160=445 третье действие
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