Как решить неравенство логарифм ихс прлюс один по основанию три минус ихс умножить на логарифм ачетыре минус ихс по основанию ихс плюс пять больше или равно нуля

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Как решить неравенство логарифм ихс прлюс один по основанию три минус ихс умножить на логарифм ачетыре минус ихс по основанию ихс плюс пять больше или равно нуля

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