Как решить неравенство логарифм ихс прлюс один по основанию три минус ихс умножить на логарифм ачетыре минус ихс по основанию ихс плюс пять больше или равно нуля

Алгебра
Как решить неравенство логарифм ихс прлюс один по основанию три минус ихс умножить на логарифм ачетыре минус ихс по основанию ихс плюс пять больше или равно нуля
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