Как решить примеры 360:(10 х 6)= 240:(3 х 4)= 640:(8 х 10)= 60:(3 х 10)= 72:(9 х 2)= 80:(4 х 5)=
Математика
Как решить примеры 360:(10 х 6)= 240:(3 х 4)= 640:(8 х 10)= 60:(3 х 10)= 72:(9 х 2)= 80:(4 х 5)=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360:(10*6)=6 ( * знак умножения) 240:(3*4)=20 640:(8*10)=8 60:(3*10)=2 72:(9*2)=4 80:(4*5)=4
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