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Как решить уравнение 0,23(x+300)-0,53x=136
Алгебра
Как решить уравнение 0,23(x+300)-0,53x=136
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,23x+69-0,53x=136 -0,3x=67 x=-223(3..)
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