Помогите пожалуйста перевести число 85305 в двоичную систему счисления.

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Помогите пожалуйста перевести число 85305 в двоичную систему счисления.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10011000100011001 чтобы перевести надо число делить на 2, а 1 или 0 в остатке записывать, делить получившееся частное на 2 и так пока и не доделишь до 1 , записать числа из остатка в обратном порядке
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