Скорее пж;) 209 Напишите как удобнее На пример: 8+9+1=(9+1)+8=18
Математика
Скорее пж;) 209 Напишите как удобнее На пример: 8+9+1=(9+1)+8=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 2540+380+2702=(2540+380)+2702 б)5300+14015+139005=(14015+139005)+5300 в)717+65+453=(717+453)+65 г)9425+7547+60=9425+(7547+60)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Осуществите превращение,Напишите уравнения реакций в молекулярной и ионной форм??х СаСо3--СО2--СаСо3
Математика
Прочитано 24 страницы, это 15% всей книги. Укажите, сколько страниц осталось прочита??ь? Помогите, пожалуйста. на тестах.
Немецкий язык
Вставьте в предложение подходящий по смыслу союз из предложенных: als / wenn / wann / ob? 1. ... es regnet, fahre ich mit dem Bus. 2. Hat er g...