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Как решить уравнение: 0,5х+6-1,5+3,5
Алгебра
Как решить уравнение: 0,5х+6-1,5+3,5
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Гость:
0,5x=-8,5 x=-8,5:0,5 x=-17
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