5 кг 325г +1 кг 468 г как его решать покажите пожалуйста. ну правильно точнее записать как?

Математика
5 кг 325г +1 кг 468 г как его решать покажите пожалуйста. ну правильно точнее записать как?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала складываем килограммы: 5 кг + 1 кг=6 кг Теперь складываем граммы: 325 г + 468 г=793 г Получилось 6 кг 793 г
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