Придумать четверостийшие про калькуятор!Помогите срочно!

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Придумать четверостийшие про калькуятор!Помогите срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В работе он, ну, просто идеален – надежен, быстр, предельно пунктуален. Его в одном лишь можно упрекнуть - нет инициативы в нем ничуть: пока им понукаешь, пальцем тыча, работает без фокусов, не хныча, оставишь без вниманья, одного, не делать ухитрится ничего.
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