Придумать четверостийшие про калькуятор!Помогите срочно!
Информатика
Придумать четверостийшие про калькуятор!Помогите срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В работе он, ну, просто идеален – надежен, быстр, предельно пунктуален. Его в одном лишь можно упрекнуть - нет инициативы в нем ничуть: пока им понукаешь, пальцем тыча, работает без фокусов, не хныча, оставишь без вниманья, одного, не делать ухитрится ничего.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина отрезка АВ равна 43м 24см. Отрезок CD длинее отрезка AB на 56м 76см и короче отрезк?? NM на 5 м 23см. Найдите сумму длин отрезков АВ, CD, MN
Математика
Русский язык
Зачеркни слова которые не составит ряд однородных членов предложения в воробьи з??рно синицы пели Снегири Составь и запиши предложения с оставшимис...