Придумать четверостийшие про калькуятор!Помогите срочно!

Гость: Гость:

В работе он, ну, просто идеален – надежен, быстр, предельно пунктуален. Его в одном лишь можно упрекнуть - нет инициативы в нем ничуть: пока им понукаешь, пальцем тыча, работает без фокусов, не хныча, оставишь без вниманья, одного, не делать ухитрится ничего.