Как решить уравнение 200'(x+71)=54000
Математика
Как решить уравнение 200'(x+71)=54000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200х+200*71=54000 200х+14200=54000 200х=54000-14200 200х=39800 х=39800:200 х=199
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