Как сделать проект по русскому языку в виде презентации. Тема: "двусоставные предложения"
Русский язык
Как сделать проект по русскому языку в виде презентации. Тема: "двусоставные предложения"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двусоставные предложения. Ну... во-первых, нужно охарактеризовать их. Во-вторых, сказать чем они отличаются от односоставных (делать таблицей не советую, т.к. там две строчки сказать надо). В-третьих, сказать, что и подлежащие, и сказуемое могут быть из нескольких слов. (с примерами) В-четвёртых, упоминуть про случаи, где двусоставные предложение можно перепутать с односоставным с другими частями речи, играющими роль второстепенным членов предложения. Желательно с примерами. как-то так...
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