Как сделать проект по русскому языку в виде презентации. Тема: "двусоставные предложения"

Русский язык
Как сделать проект по русскому языку в виде презентации. Тема: "двусоставные предложения"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Двусоставные предложения. Ну... во-первых, нужно охарактеризовать их. Во-вторых, сказать чем они отличаются от односоставных (делать таблицей не советую, т.к. там две строчки сказать надо). В-третьих, сказать, что и подлежащие, и сказуемое могут быть из нескольких слов. (с примерами) В-четвёртых, упоминуть про случаи, где двусоставные предложение можно перепутать с односоставным с другими частями речи, играющими роль второстепенным членов предложения. Желательно с примерами. как-то так...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1)Кофе при поджаривании теряет 12% своего веса.Сколько кофе надо взять чтобы после поджаривания получить 4,4% поджаренного кофе 2)Посевная площад...
Ответить
Қазақ тiлi
Менің бөлімде тек маған қажетті хаттар ғана орналасқан ПЕРЕВОД
Ответить
Алгебра
25 Баллов Принадлежит ли графику функции y=-32/x точка: A(6:-5): B(-1,6:200): C(0,005:-640): D(32:1)?
Ответить
Математика
( 4,3+ 2,4:8)*3 найти значение выражения
Ответить
Русский язык
Дан список русских букв: о, е, а, _, н, т, с, р, в, л, к, м, д, п, у, я, ы, ь, г, _, б, ч, й, х, ж, ш, ю, ц, щ, э, ф, ъ, _. Объясните, по какому...
Ответить