как сделать звуко-буквенный анализ слова лесной,зелень
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как сделать звуко-буквенный анализ слова лесной,зелень
Ответ(ы) на вопрос:
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лесной – лес-ной л-[л'] согл., зв., мягк., непарн. е-[и] глас., безударн. с -[с] -согл., глух.,тверд., парн. н -[н] согл., зв., тверд., непарн. о-[о] глас., ударн. й-[й] согл., мягк., звонк. 6 букв, 6 зв. зелень – зе-лень з-[з'] согл., зв., мягк., парн. е-[э] глас., ударн. л-[л'] согл., зв., мягк., непарн. е-[и] глас., безударн. н -[н'] согл., зв., мягк., непарн. 6 б., 5 зв.
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