Как сейчас называется Сталинград?

Окружающий мир
Как сейчас называется Сталинград?
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Автор: Гость
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Гость:
Называется Сталинград - Волгоград
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