Как составить пирамиду однокоренных слов? Например: Вода Водяной Водянистый Водянистость
Русский язык
Как составить пирамиду однокоренных слов? Например: Вода Водяной Водянистый Водянистость
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Прибавлять суффиксы, менять окончания
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