Как составлять верные равенства по рисунку
Математика
Как составлять верные равенства по рисунку
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Гость:
Считаешь сколько например квадратиков и треугольничков пишешь цифрами и между ними ставишь знак больше меньше или ровно
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