Да при школьном дворе играли семь мальчиков и четыре девочки вечера Саша Вася Дим?? и Люба пошли в класс сколько детей осталось на дворе
Математика
Да при школьном дворе играли семь мальчиков и четыре девочки вечера Саша Вася Дим?? и Люба пошли в класс сколько детей осталось на дворе
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Гость:
Мальчиков -5 девочек -2
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