Да при школьном дворе играли семь мальчиков и четыре девочки вечера Саша Вася Дим?? и Люба пошли в класс сколько детей осталось на дворе

Математика

Да при школьном дворе играли семь мальчиков и четыре девочки вечера Саша Вася Дим?? и Люба пошли в класс сколько детей осталось на дворе

Автор: Гость