Маленькое сочинение на английском языке с переводом про ''Мое хобби'' слова подска??ки;Я люблю рисовать,танцевать и петь,делать уроки Срочно!!!!!!!!

Английский язык

Маленькое сочинение на английском языке с переводом про ''Мое хобби'' слова подска??ки;Я люблю рисовать,танцевать и петь,делать уроки Срочно!!!!!!!!

Автор: Гость