Маленькое сочинение на английском языке с переводом про ''Мое хобби'' слова подска??ки;Я люблю рисовать,танцевать и петь,делать уроки Срочно!!!!!!!!
Английский язык
Маленькое сочинение на английском языке с переводом про ''Мое хобби'' слова подска??ки;Я люблю рисовать,танцевать и петь,делать уроки Срочно!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I love to paint it is my love hobby. I am like to danse. I danse good but my level lov. I mas to try better to be a star of danse
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