Как строго сказать не открывай окно , не трогай собаку , не прыгай с предлогом may

Английский язык
Как строго сказать не открывай окно , не трогай собаку , не прыгай с предлогом may
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Автор: Гость
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