Какую роль сыграла русская православная церковь в преодолении смуты

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Какую роль сыграла русская православная церковь в преодолении смуты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русская Православная Церковь (или РПЦ) сыграла немаловажную роль в преодолении смуты! На протяжении всего смутного времени почти единственным общим и объединяющим людей фактором являлись именно вера и Церковь. Сколько людей молилось Богу и Божей Матери о помощи. Именно поэтому сейчас государственный праздник "День народного единства" празднуется 4 ноября вместе с праздником Казанской иконы Божей Матери! Роль - объединение людей!!!
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