Напиши ответы к шуточным вопросам. Поставь их в форме родительного и творительного падежей. 1. Что общего есть у пальто и речки? 2. Что есть у ребёнка,стула, гриба? 3. Что сверкает на небе и плавает в воде? 4. Как назвать ...
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Напиши ответы к шуточным вопросам. Поставь их в форме родительного и творительного падежей. 1. Что общего есть у пальто и речки? 2. Что есть у ребёнка,стула, гриба? 3. Что сверкает на небе и плавает в воде? 4. Как назвать одним словом кашу и птицу? Для справок: звезда, рукав,ножка,овсянка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Рукава(Р.п) и Рукавом (Т.п).......2)Ножки(Р.п) и Ножкой(Т.п).......3)Звезд(Р.п) и Звездой(Т.п)......4)Овсянки(Р.п) и Овсянкой(Т.п)
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Русский язык
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