Напиши ответы к шуточным вопросам. Поставь их в форме родительного и творительного падежей. 1. Что общего есть у пальто и речки? 2. Что есть у ребёнка,стула, гриба? 3. Что сверкает на небе и плавает в воде? 4. Как назвать ...

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Напиши ответы к шуточным вопросам. Поставь их в форме родительного и творительного падежей. 1. Что общего есть у пальто и речки? 2. Что есть у ребёнка,стула, гриба? 3. Что сверкает на небе и плавает в воде? 4. Как назвать одним словом кашу и птицу? Для справок: звезда, рукав,ножка,овсянка.

Автор: Гость