Как тарас бульба относился к войне, как он умер?

Гость: Гость:

Тарас Бульба относился к войне серьёзно и хотел чтобы его дети(Андрий и Остап) стали как он смелыми и доблестными. И умер он привязанным цепями к дереву которое вокруг подожгли и он не беспокоился о своей жизни он только кричал своим товарищам "Скорее уходите " (Это я написал кратко, но если ты хочешь узнать подробно то прочитай эту повесть полностью):-)