Как тарас бульба относился к войне, как он умер?
Литература
Как тарас бульба относился к войне, как он умер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тарас Бульба относился к войне серьёзно и хотел чтобы его дети(Андрий и Остап) стали как он смелыми и доблестными. И умер он привязанным цепями к дереву которое вокруг подожгли и он не беспокоился о своей жизни он только кричал своим товарищам "Скорее уходите " (Это я написал кратко, но если ты хочешь узнать подробно то прочитай эту повесть полностью):-)
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