В трех резиуарах 120 т. воды. В первом и втором резириуварах 76 т воды, а во втором и третьем - 68 т. Сколькр тонн воды в каждом резервуаре?

Математика

В трех резиуарах 120 т. воды. В первом и втором резириуварах 76 т воды, а во втором и третьем - 68 т. Сколькр тонн воды в каждом резервуаре?

Автор: Гость