В трех резиуарах 120 т. воды. В первом и втором резириуварах 76 т воды, а во втором и третьем - 68 т. Сколькр тонн воды в каждом резервуаре?

Математика
В трех резиуарах 120 т. воды. В первом и втором резириуварах 76 т воды, а во втором и третьем - 68 т. Сколькр тонн воды в каждом резервуаре?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если за х принять  объем  второго резервуара, тогда 78 = 120 -(68 - х) 78 = 120 - 68 + х 78 = 52 = х х + 78 - 52 х = 26
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) 15x=0,15 2) 3,08:y=4 3) 3a+8a=1,87 Help!
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста! H2+Cl2= SO3+H2O= P2O5+H2O= NO2+O2+H2O= K2S+HCl= Заранее спасибо!
Ответить
Математика
Задание 14 по математике. Пожалуйста, помогите.
Ответить
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 60 см. Найдите стороны параллелограмма, если: а)од??а из сторон параллелограмма равна 13 см; б)одна сторона пара...
Ответить
Математика
Как решить примеры 360:(10 х 6)= 240:(3 х 4)= 640:(8 х 10)= 60:(3 х 10)= 72:(9 х 2)= 80:(4 х 5)=
Ответить