В трех резиуарах 120 т. воды. В первом и втором резириуварах 76 т воды, а во втором и третьем - 68 т. Сколькр тонн воды в каждом резервуаре?
Математика
В трех резиуарах 120 т. воды. В первом и втором резириуварах 76 т воды, а во втором и третьем - 68 т. Сколькр тонн воды в каждом резервуаре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если за х принять объем второго резервуара, тогда 78 = 120 -(68 - х) 78 = 120 - 68 + х 78 = 52 = х х + 78 - 52 х = 26
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 60 см. Найдите стороны параллелограмма, если: а)од??а из сторон параллелограмма равна 13 см; б)одна сторона пара...