Задание 14 по математике. Пожалуйста, помогите.

Математика
Задание 14 по математике. Пожалуйста, помогите.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисунок смотри в приложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Периметр параллелограмма равен 60 см. Найдите стороны параллелограмма, если: а)од??а из сторон параллелограмма равна 13 см; б)одна сторона пара...
Ответить
Математика
Как решить примеры 360:(10 х 6)= 240:(3 х 4)= 640:(8 х 10)= 60:(3 х 10)= 72:(9 х 2)= 80:(4 х 5)=
Ответить
История
1. В чём состоят художественные достижения древнегреческих скульпторов? 2.Каким представляли себе скульпторы идеального гражданина?
Ответить
Математика
Мотоциклист едет по шоссе со скоростью 45 км/ч. какое расстояние он проедет за 4 час??? Надо изменить условие задачи так, чтобы она стала составн...
Ответить
Немецкий язык
Однокоренные слова к слову markt-рынок?
Ответить