Помогите пожалуйста! H2+Cl2= SO3+H2O= P2O5+H2O= NO2+O2+H2O= K2S+HCl= Заранее спасибо!
Химия
Помогите пожалуйста! H2+Cl2= SO3+H2O= P2O5+H2O= NO2+O2+H2O= K2S+HCl= Заранее спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2+Cl2=2HCl H2O + SO3 = H2SO4(безводн.) Р2О5+3Н2О=2Н3РО4 получается фосфорная кислота и ничего больше NO2+O2+H2O=HNO3 K2S + 2HCl = 2KCl + H2S 2K+ + S(2-) + 2H+ + 2Cl- = 2K+ + 2Cl- + H2S S(2-) + 2H+ = H2S
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